Кабмін ліквідував Коордцентр трансформації вугільних регіонів: що від нього очікували

Кабінет міністрів ліквідував Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України.

Згідно з постановою від 6 травня, уряд визнав такою, що втратила чинність постанова від 13 травня 2020 року про утворення Координаційного центру, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше зазначалося, що основним завданням центру мало бути формування стратегічного бачення сталого розвитку вугільних регіонів, реформування і розвитку державного вугледобувного комплексу.

Також очікувалося, що створення центру дасть змогу забезпечити координацію органів влади під час визначення політики трансформації, визначити шляхи розв'язання спірних питань, сприяти залученню коштів на реалізацію відповідних проєктів.

Нагадаємо:

В червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року.