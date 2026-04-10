Уряд призначив нового голову Митної служби

Кабінет міністрів призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До призначення на цю посаду він працював керівником підрозділу у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

Мандзій народився у Львові та здобув там вищу юридичну освіту. Магістерський ступінь має за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

У НАБУ він працював з березня 2017 року. До цього – у різних підрзоділах МВС, таких як Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків та підрозділи з боротьби з економічною злочинністю.

Відповідно до декларації Мандзія в реєстрі НАЗК, він володіє двома квартирами у Львові, що набуті у 1998 та 2004 р. Також він задекларував понад 110 тис. дол., майже 80 тис. євро та 1,83 млн грн.

Також він має у власності автомобіль BMW X5 2005 року випуску, набутий у 2012 році.

27 березня Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної митної служби обрала двох фіналістів – Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, співробітників НАБУ.

Комісія включала в себе трьох представників від України та трьох закордонних експертів, щоб забезпечити незалежність.