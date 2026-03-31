Стратегічне рішення: Уряд погодив будівництво заводу з виробництва паливних збірок для АЕС
Кабмін 25 березня погодив пропозицію Міністерства енергетики про розміщення, проєктування та будівництво ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів атомних електростанцій у Південноукраїнську, що на Миколаївщині.
Про це йдеться в повідомленні урядового порталу.
У "Енергоатомі", яка є оператором українських АЕС, назвали рішення "стратегічним, яке відкриває нову сторінку в історії вітчизняної атомної енергетики".
"Будівництво комплексу – це важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України, адже перехід на власне паливо за технологією американської компанії Westinghouse сприятиме підвищенню безпеки паливної складової АЕС України", - наголосили в компанії.
Проєкт у 2025 році отримав підтримку місцевої громади.
Наступним етапом стане розроблення проєктної документації та проходження комплексної державної експертизи.
Тепловидільні збірки (ТВЗ) - конструкційні елементи ядерного реактора, які містять ядерне паливо. Вони слугують основним джерелом теплової енергії в атомних електростанціях.
Нагадаємо:
В Україні користуються тепловидільними збірками Westinghouse з 2015 року.