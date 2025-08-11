Мережа пивних магазинів ухилялась від сплати податків: що їй загрожує

Податкова служба викрила схему ухилення від сплати податків мережею з продажу пива.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Встановлено, що магазини при продажу алкогольних напоїв видавали чеки РРО, які не надходили до ДПС. Це може свідчити про використання програмного забезпечення, яке дозволяло спотворювати загальні суми обсягів продажу, зазначає податкова.

Крім того, у виторгах мережі магазинів частка розрахунків за готівку була незначною.

За результатами організованих ДПС фактичних перевірок мережі пивних магазинів лише за перших 4 дні на господарських об’єктах:

-​ додатково офіційно працевлаштовані – 312 працівників;

-​ збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза.

Як повідомляє податкова, за порушення законодавства платників чекають штрафні санкції та можливе анулювання ліцензій.

