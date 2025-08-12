Оборонная промышленность и торговля обеспечили 34% бюджетных поступлений

С начала года перерабатывающая промышленность и торговля держат лидерство в наполнении бюджета, они обеспечили почти 34% всех поступлений в сводный бюджет страны.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Больше всего налогов уплатили:

перерабатывающая промышленность - 17,2 %,

оптовая и розничная торговля - 16,6 %,

государственное управление и оборона - 11,8 %,

финансовая и страховая деятельность - 10,3 %.

За январь - июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го сектор переработки вырос на 36,4 % (+52,8 млрд грн), торговли и ремонта транспорта на 29,7 % (+45,4 млрд грн), госуправления и оборона на 29,5 % (+32,1 млрд грн), энергоснабжения на 35,3 % (+18,7 млрд грн).

