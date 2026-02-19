16 мільярдів для УЗ: уряд запускає нову модель фінансування

Кабінет Міністрів у 2026 році спрямує 16 млрд грн на держзамовлення пасажирських перевезень для АТ "Укрзалізниця", компенсуючи різницю між собівартістю та тарифами.

Про це повідомили під час брифінгу Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство фінансів України та "Укрзалізниці".

Йдеться про запуск експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення в економсегменті.

Проєкт передбачає поступовий перехід до моделі Public Service Obligation (PSO), яка застосовується в країнах ЄС, коли держава системно компенсує перевізнику різницю між реальною собівартістю послуг та соціально доступною вартістю квитків.

Під час брифінгу повідомили, що фактична собівартість поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує тариф, водночас вартість квитків в економсегменті змінювати не планують.

Кошти покриватимуть усі внутрішні маршрути далекого сполучення в економсегменті. Фінансування здійснюватиметься щоквартально шляхом авансування, також передбачено оплату перевезень, виконаних у січні – лютому 2026 року.

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюватиме Державна аудиторська служба України.

Водночас посадовці повідомили ,що нова модель має зменшити непокрите фінансове навантаження на "Укрзалізницю" та створити умови для поступової відмови від перехресного субсидіювання між різними видами діяльності залізничного транспорту.

