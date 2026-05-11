У Мінрозвитку розповіли втрати від ударів РФ по залізниці

Протягом 2025 року та від початку 2026 року було зафіксовано понад 1535 російських атак на об'єкти залізничної інфраструктури, ворог пошкодив понад 17 260 об'єктів та більш як 300 локомотивів, загинули 40 працівників залізниці, ще 258 отримали поранення.

Такі дані озвучив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста.

"Наш підхід — це системна стійкість, яка поєднує виявлення загроз, захист, підготовку персоналу, швидке відновлення та чітку систему управління. Захистити все неможливо, але забезпечити безперервність руху — можна. І ми це робимо", — зазначив він під час засідання групи НАТО з питань транспорту.

Балеста окреслив українську модель стійкості залізничної системи, яка базується на трьох компонентах, повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.

Ідеться про виявлення загроз і ситуаційна обізнаність, багаторівневий захист інфраструктури, рухомого складу та персоналу та оперативне відновлення після атак.

Одним із ключових чинників стійкості залізниці в умовах війни є централізована модель управління, яка дозволяє швидко ухвалювати рішення та забезпечує злагоджену роботу всієї системи, додав він.

Український підхід до захисту залізниці є комплексним і дедалі більш інтегрованим із сектором безпеки й оборони.

Йдеться, зокрема, про координацію із Силами оборони України, використання засобів радіоелектронної боротьби, інженерного захисту на ключових об'єктах та утворення груп протиповітряної оборони.

"Укрзалізниця" будує захист своєї інфраструктури з 2022 року, тож кошти, які уряд виділив у межах розгортання планів стійкості, спрямовані на будівництво споруд другої черги.

Раніше повідомлялося, що Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

Комплексні рішення дозволили вберегти від ударів ворожих БПЛА багато поїздів, але для захисту всіх поїздів вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ.