"Укрзалізниця" вперше відправила контрейлерний поїзд до Угорщини

"Укрзалізниця" вперше відправила контрейлерний поїзд (перевезення вантажівок залізничними платформами) за маршрутом Львів — Фенішлітке (Угорщина).

Про це "Укрзалізниця" повідомляє у Facebook.

Перевезення організовано із використанням двох типів колій — 1520 мм та 1435 мм, зазначено у повідомленні.

Завдяки застосуванню спеціальних технологій і модернізованих платформ напівпричепи було завантажено без тягачів та використання кранів, повідомили в УЗ.

"Це нове логістичне рішення відкриває можливості для залучення нових клієнтів, що особливо важливо в умовах падіння вантажоперевезень та доходів від них", – говориться у повідомленні.

Проєкт реалізували дочірня компанія Укрзалізниці в Польщі — UZ Cargo Poland, філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця" та приватний угорський логістичний термінал.

"Цей рейс підтверджує ефективність та універсальність контрейлерних перевезень напівпричепів будь-яких типів у сполученні між Україною та країнами Європейського Союзу з використанням колій 1520 та 1435 мм", – зазначили в УЗ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 липня між терміналом Мостиська в Україні та терміналом Форст у Німеччині відновлюють контрейлерні перевезення. Йдеться про перевезення вантажівок залізничними платформами, що є альтернативою автомобільним перевезенням.

Такі перевезення тим самим маршрутом вже здійснювали у 2023-2024 роках. Зокрема, його активно використовували під час блокади кордонів з боку польських фермерів.