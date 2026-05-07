Побори від парковки та туалетів: у Львові затримали посадовця вокзалу

У Львові оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами затримали начальника підрозділу "Укрзалізниці", який організував схему поборів з робітників.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці не називають прізвище, але за даними Zaxid.net, ідеться про начальника сектору платних послуг виробничого підрозділу "Вокзал станції Львів" Віталія Мальця.

"За даними слідства, начальник одного з секторів Виробничого підрозділу "Вокзал станції Львів"АТ "Укрзалізниця" організував схему поборів з робітників", – говориться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, для реалізації плану він залучив двох працівників однієї з платних стоянок вокзалу. Вони щомісяця збирали від персоналу частину отриманого ними прибутку.

Йдеться про виручку за платні парковку, перебування у залі очікування та відвідування туалетів. У разі ж відмови платити – поставало питання звільнення персоналу та створення несприятливих умов праці для них.

"Для конспірування працівники частину готівкових коштів, отриманих від клієнтів, вносили в касу, а решту – відкладали. У подальшому, пакунки з готівкою забирали залучені керівником пособники. Отримані кошти вони передавали організатору", – розповідає прокуратура.

Задокументовано, що за три місяці керівник підрозділу отримав від працівників платних точок обслуговування майже 460 тис. грн.

Після чергової передачі неправомірної вигоди усіх трьох учасників схеми затримали правоохоронці.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури начальнику підрозділу повідомлено про підозру.

Його звинувачують у "одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії, з використанням свого службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди".

Працівникам стоянок інкримінують пособництво у такому кримінальному правопорушенні.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з ДСР Нацполіції затримали заступника керівника одного з департаментів АТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у вимаганні хабаря.

За даними слідства, до нього звернувся представник підприємства, яке видобуває корисні копалини, щодо оформлення документів для демонтажу або перенесення залізничної колії, яка залишалася на балансі "Укрзалізниці" та проходила через території родовища.

Посадовець запевнив, що зможе допомогти з отриманням дозволу на демонтаж коштом "Укрзалізниці", однак за це вимагав 100 тисяч доларів.

В "Укрзалізниці" заявили, що максимально сприяють розслідуванню ДБР і Нацполіції.