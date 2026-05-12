"Укрзалізниця" запускає продаж усіх приміських квитків у застосунку

З 12 травня 2026 року АТ "Укрзалізниця" запускає можливість купити приміські квитки по усій країні у застосунку.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

За повідомленням пресслужби "Укрзалізниці", квітень став рекордним місяцем за кількістю придбаних приміських квитків онлайн.

Це сталось завдяки інтеграції студентських пільг. У квітні на добу стабільно купували 15 тисяч приміських онлайн-квитків. Крім того, у квітні отримали удвічі більше оформлень онлайн в порівнянні з березнем.

З 12 травня приміські квитки по усій країні стануть доступні у застосунку.

Загалом у квітні 2026 року придбали 250 тисяч приміських квитків онлайн, тоді як у січні – всього 49 тисяч.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії.