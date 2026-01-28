Вантажні перевезення "Укрзалізниці" за рік знизилися на 8%

За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тон вантажів, що на 13,6 мільйона, або на 7,8% менше, ніж в 2024 році.

Про це повідомляє ЦТС.

Обсяги перевезень руди склали 42,8 млн т, що на 1,3% менше показника 2024 року. Мінбудматеріали вперше випередили зернові вантажі з показником 31,2 млн т (+3%). Зернові вантажі склали 28,8 млн т (-27,3%), зазначено у повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", експорт склав 74 млн т, (45,9% від загального обсягу перевезень); імпорт – 12, 3 млн т (7,6% від загального обсягу перевезень). Транзит склав 0,5 млн т (0,3%); внутрішні перевезення склали 74,5 млн т (46,2% від загального обсягу перевезень)

"Основними причинами падіння вантажної бази стало зменшення перевезень вугілля та зернових вантажів. У випадку з вугільними вантажопотоками головними чинниками стали системні удари країни-агресора по енергооб'єктам теплової генерації, наслідком яких стало зменшення виробництва електроенергії і накопичення вугілля на складах", – пише ЦТС.

Ситуація з перевезеннями зернових носила більш комплексний характер, говориться у повідомленні.

Зменшення обсягів перевезень було викликано рекордними обсягами перевезень зернових вантажів через зміщення експорту зерна врожаю 2023 року внаслідок відкриття морського коридору, зміщення збирання врожаю кукурудзи 2025 року майже на місяць (аграрії фізично не встигли вивезти обсяги кукурудзи на експорт восени 2025 року).

Також говориться про логістичні ускладнення у листопаді-грудні 2025 року через удари по залізничній та портовій інфраструктурі.

У 2023 році залізничним транспортом було транспортовано 148 млн т вантажів, в 2022 - 151 млн т, а в 2021 (до початку повномасштабного вторгнення) – 314 млн т.

Нагадаємо:

Раніше прогнозувалося, що обсяг перевезень вантажів "Укрзалізницею" у 2025 році скоротиться порівняно із минулим роком на 7% – зі 173 млн тонн до 160 млн тонн, а в наступні роки вдасться збільшити його лише відповідно до 161 млн тонн та 162 млн тонн.

За 12 місяців 2025 року обсяг перевезення зернових вантажів залізничним транспортом становив 28 млн 856 тис. тон. Це на 27,3% менше порівняно з роком раніше.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій до "С" з "СС" внаслідок припинення купонних виплат за ними.

Раніше член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко попередив про критичну нестачу коштів на покриття збитків УЗ від пасажирських перевезень і закликав державу до негайних дій. Він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.