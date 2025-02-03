Президентка Мексики каже, що "гарно поговорила" з Трампом і він відклав мита

За словами президентки Мексики Калудії Шейнбаум, США відкладуть запровадження 25% мит на мексиканські товари на місяць після "хорошої розмови" з Трампом.

Про це повідомляє BBC.

Це стало результатом домовленості між двома лідерами, зазначає вона. Зокрема, Мексика зобов’язалася посилити охорону кордону зі США, негайно розгорнувши там 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

Їхнім головним завданням буде боротьба з наркотрафіком до США, з особливим акцентом на фентаніл – один із головних пунктів занепокоєння Трампа.

Шейнбаум також повідомила, що США, зі свого боку, зобов’язалися працювати над припиненням контрабанди високопотужної зброї до Мексики.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

На тлі цього, Канада заявила, що відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася ввести відповідні тарифи у відповідь на рішення США ввести 25% мита на всі товари, що надходять з Мексики.

Глобальні фінансові ринки знизилися в понеділок 3 лютого на тлі мита, які запровадив президент США Дональд Трамп щодо Канади, Мексики та Китаю.