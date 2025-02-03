Глобальні фінансові ринки відреагували на мита Трампа на Канаду, Китай та Мексику

Глобальні фінансові ринки знизилися в понеділок 3 лютого на тлі мит, які запровадив президент США Дональд Трамп щодо Канади, Мексики та Китаю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп заявив, що введені мита на трьох найбільших торговельних партнерів США, які набудуть чинності у вівторок 4 лютого, можуть принести американцям короткострокові труднощі, але "в довгостроковій перспективі Сполучені Штати були обкрадені практично всіма країнами світу".

Глобальні фондові ринки та валюти впали через побоювання, що ці мита спровокують руйнівну для економіки торговельну війну.

Відтак, промисловий індекс Dow Jones на відкритті знизився на 0,62%, S&P 500 втратив 1,17%, а технологічний Nasdaq Composite впав на 2,10%. Це сталося після найбільших за рік денних втрат на біржах Азії та Європи.

Водночас Дональд Трамп 2 лютого натякнув, що 27 країн ЄС можуть стати наступною мішенню торгівельної війни, але не уточнив, коли саме.

"Вони не беруть наші автомобілі, не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не приймають, а ми беремо від них усе", – сказав він журналістам.

Лідери ЄС, які зібралися на неформальний саміт у Брюсселі в понеділок, заявили, що готові дати відсіч, якщо США запровадять мита, але також закликали до раціональності та переговорів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

На тлі цього, Канада заявила, що відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася ввести відповідні тарифи у відповідь на рішення США ввести 25% мита на всі товари, що надходять з Мексики.