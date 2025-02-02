Мексика пообіцяла відповісти на мита Трампа

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум в суботу розпорядилася ввести відповідні тарифи у відповідь на рішення США ввести 25% мита на всі товари, що надходять з Мексики.

Про це повідомила президентка країни на своїй сторінці у X (Twitter).

"Мексика не хоче конфронтації. Ми починаємо зі співпраці між сусідніми країнами. Мексика не тільки не хоче, щоб фентаніл потрапив до Сполучених Штатів, але нікуди більше.

З цією метою я пропоную президенту Трампу створити робочу групу з наших найкращих команд із охорони здоров’я та безпеки.

Проблеми вирішуються не запровадженням тарифів, а шляхом розмов і діалогу, як ми робили останні тижні з вашим Державним департаментом для вирішення явища міграції, у нашому випадку з дотриманням прав людини", – написала Клаудія Шейнбаум.

Президентка Мексики доручила міністерству економіки підготувати відповідні заходи згідно із планом "Б", який ха її словами, включає митні та немитні заходи у відповідь на дії Трампа.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

Канада відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.