Президент Мексики говорит, что "хорошо поговорила" с Трампом и он отложил пошлины

По словам президента Мексики Калудии Шейнбаум, США отложат введение 25% пошлин на мексиканские товары на месяц после "хорошего разговора" с Трампом.

Об этом сообщает BBC.

Это стало результатом договоренности между двумя лидерами, отмечает она. В частности, Мексика обязалась усилить охрану границы с США, немедленно развернув там 10 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Их главной задачей будет борьба с наркотрафиком в США, с особым акцентом на фентанил - один из главных пунктов беспокойства Трампа.

Шейнбаум также сообщила, что США, со своей стороны, обязались работать над прекращением контрабанды высокомощного оружия в Мексику.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

На фоне этого, Канада заявила, что ответит на новые пошлины президента США Дональда Трампа 25% тарифами на ряд американских импортных товаров.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась ввести ответные тарифы в ответ на решение США ввести 25% пошлины на все товары, поступающие из Мексики.

Глобальные финансовые рынки снизились в понедельник 3 февраля на фоне пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении Канады, Мексики и Китая.