Українські моделі OnlyFans заробили 111 мільйонів доларів – голова податкової

Українські моделі платформи OnlyFans протягом 2020-2022 років заробили 111 млн дол.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв'ю ЕП.

"606 (податкових) перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам – 111 мільйонів доларів", – зазначив він.

За даними ДПС, у 2020-2022 роках 5435 українців отримували доходи від розміщення контенту на OnlyFans. Сумарно у них було 7036 зареєстрованих акаунтів (платформа дозволяє реєструвати декілька акаунтів на одну людину).

Цікаво, що раніше ЕП вже намагалася дізнатися у податкової кількість українців, які отримували доходи від OnlyFans. Проте у відомстві відмовилися надавати ці дані, зазначивши, що їхнє розкриття "загрожує національній безпеці".

У вересні 2024 року ДПС отримала дані про цих українців у межах обміну податковою інформацією з Великою Британією, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, якій і належить OnlyFans.

Отримавши ці дані, українські податківці почали направляти особам, які отримували доходи від цієї платформи, запити з проханням надати декларацію або з вимогою заплатити податок. За словами Кравченка, сумарно було надіслано 5126 таких запитів. Деякі з моделей OnlyFans вирішили добровільно подати декларацію та сплатити податки.

"748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 мільйонів гривень", – зазначив головний податківець.

Водночас він відмовився відповідати на питання про те, чи не призведе подача декларації моделлю OnlyFans до притягнення до відповідальності за спробу легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, адже виготовлення порно в Україні є кримінальним злочином.

"Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон", – зазначив він.

За словами Кравченка, частина моделей OnlyFans зареєстрували ФОПи та сплачують єдиний податок. Натомість частина таких осіб декларують доходи як фізичні особи, а отже сплачують 18% податку на доходи та 1,5% військового збору (з 2025 року ставка цього збору зросла до 5%).

У деяких випадках моделі могли співпрацювати з OnlyFans-агенціями та отримувати "на руки" лише близько 20% від того доходу, який переказувала платформа. Решту забирала агенція як плату за свої послуги. Відтак, розмір податку, який від них вимагає ДПС, може дорівнювати розміру отриманого такими моделями фактичного доходу.

Кравченко радить у таких випадках надавати податковій додаткові дані та відомості, які підтверджують те, що вони отримували менший дохід.

"Якщо хтось отримав менше, ніж податкова рахує, треба надати всі документи, які це підтверджують. Ми будемо об'єктивно і прозоро розглядати кожну ситуацію. Якщо є скарги або невирішені питання, давайте вирішимо їх у досудовому порядку", – додав він.

Раніше стало відомо, що ДПС передала дані про всіх українських моделей OnlyFans Бюро економічної безпеки. Передача відбулася за рішенням суду. Після цього представники БЕБ почали приходити з обшуками до моделей, які отримали найбільші доходи від діяльності на платформі та інкримінувати їм злочин за статтею щодо виготовлення порно.

Також ці бази даних могли отримати представники поліції, які у березні 2025 року почали проводити обшуки у моделей, які отримали найбільші доходи на платформі. Офіційно Національна поліція не отримувала цих даних, про що там повідомили у відповідь на запит ЕП. Проте неофіційно журналістам вдалося дізнатися, що таку базу даних про всіх українських моделей OnlyFans можна придбати за 400 доларів.

Руслан Кравченко зазначив, що йому не відомо про можливий витік даних. "Особи, які продають і "зливають" цю інформацію, повинні нести кримінальну відповідальність. Якщо буде інформація, що це хтось з податкової, то в мене реакція буде дуже швидка і жорстка", – заявив він.