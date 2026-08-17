У Києві викрили тіньові пункти обміну валют

Бюро економічної безпеки та податківці виявили у Києві пункти обміну валют, які замість фіскальних чеків видавали клієнтам імітації.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Понад 1,6 млн грн, понад 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро вилучено з незаконного обігу у мережі пунктів обміну валют у Києві в результаті спільних дій податківців та працівників Бюро економічної безпеки.

"Ще на початку 2026 року працівники ДПС виявили у столиці пункти обміну валют, які здійснювали операції з купівлі-продажу валюти без належного застосування РРО/ПРРО. Замість фіскальних чеків клієнтам видавалися їх імітації", – говориться у повідомленні.

Крім того, з'ясувалося, що ці пункти не були внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну валют. А отже вони не мають права здійснювати торгівлю іноземною валютою в готівковій формі.

Під час заходів податкового контролю також зафіксовані факти продажу в обмінниках талонів на пальне відомих мереж АЗС за готівку без реєстрації таких розрахунків.

Нагадаємо:

Раніше у БЕБ повідомили, що економічний ефект від детінізації за пів року склав понад 13,8 мільярда гривень, ще близько 1,8 мільярда – кошти, які за цей період повернули державі і 3,9 мільярда склали втрати бюджету, яким запобігли аналітики і детективів БЕБ.