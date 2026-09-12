Уряд може підвищити податки, щоб застрахувати бізнес від атак РФ – міністр

Кабінет міністрів планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, проте його наповнення може потребувати підвищення податку на додану вартість (ПДВ) на 1 відсотковий пункт.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко на зустрічі з журналістами в п'ятницю.

"За нашими оцінками, збитки бізнесу внаслідок атак цього року можуть сягнути 10 млрд дол. Це безпрецедентні масштаби.

Ми розуміємо, що ті програми, які зараз у нас є, – це програма компенсації збитків, пільгове кредитування "5–7–9%" – не можуть задовольнити потреби всього бізнесу. Вони працюють для МСБ, але не покривають потреби великого бізнесу", – каже він.

Щоб виправити цю проблему, уряд пропонує створити страховий фонд, який передбачатиме відшкодування бізнесу до 10 млн дол. першого збитку від російської атаки.

Страховий внесок планують встановити на рівні 2% від вартості активу. Програму можуть запустити на початку 2027 року, а її географія включатиме всю Україну.

Також до програми страхування бізнесу уряд планує залучити приватних страховиків.

Очікується, що ця програма дозволить приватним страховим гравцям активніше пропонувати свої послуги бізнесу, адже розумітимуть, що наслідки російських атак відшкодовувати будуть не лише вони.

Навіщо підвищувати податки?

Водночас страховий внесок у 2% від вартості активу буде недостатнім для повного забезпечення функціонування фонду.

"На старті нам потрібен капітал у 2–3 млрд дол. Тобто ми говоримо, що це буде суттєва сума з боку України", – каже Кравченко.

Також у Мінекономіки повідомили, що якщо залишати страхування добровільним та не підвищувати ПДВ, то для капіталізації фонду буде потрібно, щоб страховий внесок становив понад 20% вартості активу.

Через непіднімність такого внеску уряд планує докапіталізовувати фонд через підтримку міжнародних партнерів, а також наповнювати його з державних коштів – можливе підвищення податків є одним із засобів цього наповнення.

В Міністерстві економіки підвищення ПДВ з 20% до 21% вважають найкращим рішенням та схиляються до нього. Альтернативами є введення тимчасового імпортного мита та підвищення вже наявних імпортних мит приблизно вдвічі.

Водночас рішення про підняття податків перебуває на етапі обговорень та не є остаточно ухваленим.

Короткострокові рішення

Окрім довгострокового страхового фонду, Міністерство економіки готує декілька короткострокових рішень для бізнесу.

Зокрема дію наявної програми страхування воєнних ризиків, яка дозволяє бізнесу отримати 30 млн грн відшкодування, але лише в прифронтових областях, планують розширити на територію Києва та Київської області.

Крім того, уряд планує розширити програму пільгового кредитування "5-7-9" на великий бізнес, адже він найбільше страждає від російських атак на логістику та виробничі потужності. Зараз програма доступна лише для малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до уряду з пропозицією зосередитися не на прямій компенсації бізнесу збитків з бюджету, а на збільшенні обсягу страхового, банківського та міжнародного капіталу.