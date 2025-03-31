Индексация пенсий, новые ограничения скорости: что изменится с 1 апреля в Украине

С 1 апреля 2025 года украинцев ждет ряд изменений. В частности изменения будут касаться украинских водителей в Киеве и Днепре. Также изменения произойдут и в бронировании работников от мобилизации.

ЭП рассказывает подробнее о том, что изменится для украинцев в апреле 2025 года.

Бронирование работников

С 1 апреля потеряют право на отсрочку от мобилизации военнообязанные украинцы, которых не перебронировали работодатели.

До 31 марта предприятия должны подтвердить статус критичности и повторно забронировать своих работников, в соответствии с обновленными критериями. Подать списки на бронирование работодатель может онлайн на портале "Дія".

Перерасчет пенсий

С 1 апреля для работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсионных выплат. Именно эта категория украинцев не попала под индексацию, которая состоялась в марте.

Перерасчет произойдет автоматически, то есть лично обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Речь идет о пенсионерах, у которых по состоянию на 1 марта прибавилось не менее 24 месяцев страхового стажа или после назначения пенсии, или после ее последнего перерасчета.

Перерасчет пенсий проведут после того, как поступят сведения об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года (срок подачи отчетов - до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым провели перерасчет, получат увеличенные пенсии и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

Новые правила оплаты больничных

С 4 апреля застрахованные украинцы будут иметь право на получение пособия по временной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Соответствующие изменения приняли еще в декабре 2024 года. Норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года.

Если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает пострадавшему первые 5 дней временной нетрудоспособности за собственные средства в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа работника.

Изменения для водителей

С 1 апреля традиционно меняется максимально разрешенная скорость движения на ряде столичных дорог с 50 км/ч до 80 км/ч. Однако в 2025 году увеличенную разрешенную скорость введут только на четырех участках, а не на семи, как было раньше.

На каких участках будет увеличена скорость:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

"После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них (из семи участков, - ЭП) обнаружили случаи ДТП с летальным исходом в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не позволят", - сообщили в КГГА.

В Днепре ограничение скорости изменится с 50 км/ч до 70 км/ч. Новый скоростной режим будет действовать на семи участках:

улица Набережная Заводская (за исключением участков: в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; в 50 м с обеих сторон от нерегулируемого пешеходного перехода в районе перекрестка с ул;)

улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");

ул. Солнечная Набережная (от перекрестка с улицей Любарского до моста Усть-Самарского, за исключением нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

Центральный мост;

Кайдакский мост.

Новые ограничения будут действовать до 1 ноября.

Кроме этого, в Днепре с 1 апреля возобновляется оплата за парковку на 7 площадках возле зон отдыха:

на подъезде к парку им. Шевченко;

ул. Сичеславская Набережная, в районе д. № 57-А, АЗС "Юкон";

ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала;

Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырский остров;

ул. Солнечная Набережная, напротив дома № 2;

ул. Набережная Победы, в районе д. № 37-Д;

ул. Набережная Победы, в районе сквера "Прибрежный".

Оплата возобновляется на весенне-летний период согласно решению, которое принято на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года, сообщили в Департаменте транспорта и инфраструктуры Днепра.

Перекрытие движения в Киеве

В Киеве с 5 апреля на год закроют движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза - для строительства метро на Виноградарь. Речь идет об участке от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы.

Как временно будет курсировать автобусный маршрут №36ТР

Фото: КГГА

На время работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения. Ее предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в Киеве.

Как будет курсировать автобусный маршрут №102

Фото: КМДА

Кроме этого, с 28 марта по 1 августа в Киеве частично ограничили движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Ограничения связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении ул. Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе.

Фото: КГГА

Предполагается отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие.

Лимиты на переводы "с карты на карту"

1 апреля заканчивается временный лимит на карточные переводы физических лиц в 150 тысяч гривен.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода установил лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

А также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытых в одном банке, и к переводам юридических лиц.

В то же время, в начале декабря 2024 года банки подписали бессрочный меморандум, по которому лимиты на переводы с карточек для рискованных клиентов снижаются до 50 тыс. грн в месяц.

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