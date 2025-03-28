У Києві перекриють проспект, щоб провести будівництво метро на Виноградар

Рух транспорту і пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу з 5 квітня закриють для будівництва метро на Виноградар.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Йдеться про ділянку від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи, зазначають у пресслужбі.

"Будуватимуть дільницю Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі", - пояснили в КМДА.

На час робіт транспорт куруватиме тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Її попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в Києві.

Про зміну в роботі пасажирського транспорту повідомлять додатково.

Нагадаємо:

"Київський метрополітен" уклав договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві, не готовий прогнозувати, що вони з'являться у 2027 році.

У листопаді 2024 року компанія "Автострада" відновила будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.