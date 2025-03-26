У Києві частково обмежать рух Південним мостом в сторону правого берега: на який період

В Києві із 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київавтошляхміст", йдеться на сайті КМДА.

"Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів", – йдеться в повідомленні.

Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття.

Ремонтні роботи виконуватимуть у два етапи з почерговим обмеженням руху транспорту:

1-й етап – крайньою лівою та частково середньою смугами руху;

2-й етап – крайньою правою та частково середньою смугами руху.

Нагадаємо:

Південний міст у Києві з 22 червня 2022 року було закрито для приватних авто - рух мостом дозволявся лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

У березні 2025 року Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег після консультацій з військовими.