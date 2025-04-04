Фондові ринки падають сильніше після відповіді Китаю на мита США

Світові фондові ринки продовжили падіння після того, як Китай запровадив у відповідь мита на імпорт зі США.

Про це пише Trading Economics.

На початку сесії фʼючерси на S&P 500 і Dow Jones впали на 2,5%, а на Nasdaq 100 — на 2,8%. Європейський індекс STOXX 600 знизився на 4,5%, наближаючись до найгіршого тижня з березня 2022 року.

Британський FTSE 100 втратив 0,8%, опустившись до найнижчого рівня за 2,5 місяці. Його тижневе падіння сягнуло 2,8% — найгірший показник з серпня 2023 року.

Найбільших втрат зазнали акції банків: Standard Chartered впав на 4%, Barclays — на 3,7%, NatWest — на 3,4%, HSBC — на 3%. Також просіли гірничодобувні компанії: Glencore, Anglo American і Fresnillo втратили близько 3%, Rio Tinto — 1,4%. Акції Shell і BP подешевшали більш ніж на 1,5%.

Ескалація торгівельного конфлікту підштовхнула інвесторів до безпечних активів, зокрема облігацій, побоюючись нової рецесії.

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Нагадаємо:

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив, що нові мита Дональда Трампа можуть призвести до вищої інфляції та сповільнення економічного зростання.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.