Найгірший показник з 2008 року: азійські біржі продовжують падіння

Індекс MSCI Asia Pacific, що охоплює акції з 15 розвинених ринків регіону, впав найбільше з 2008 року.

Про це пише Bloomberg.

Індекс MSCI Asia Pacific показав найбільше падіння за понад десятиліття, а японський Nikkei 225 увійшов у ведмежу зону. Причиною стали нові імпортні мита США та анонс заходів у відповідь з боку Китаю.

Тайванський високотехнологічний індекс знизився на 9,7% — це рекордне падіння за всю історію. В Індії ключовий індекс впав на 5,1%, що стало найбільшим зниженням з червня. Китайські ринки також зазнали масового розпродажу через побоювання щодо впливу торговельної війни на глобальну економіку.

На тлі загострення ситуації Китай пообіцяв ввести 34% мита на весь імпорт зі США з 10 квітня і готує додаткові заходи підтримки економіки. Японія, у свою чергу, розглядає можливість домовитися з Вашингтоном замість жорсткої відповіді.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив журналістам: "Іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити", захищаючи запровадження мит, які набули чинності минулого тижня.

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Нагадаємо:

Світові фондові ринки продовжили падіння після того, як Китай запровадив у відповідь мита на імпорт зі США.