Біржа Гонконгу пережила найгірше падіння з 1997 року

Індекс Hang Seng у Гонконзі обвалився на 13%, що стало найгіршим падінням з часів азійської фінансової кризи 1997 року.

Про це пише Bloomberg.

Причиною такого обвалу стала ескалація торгівельної війни між США та Китаєм, зокрема відповідь Пекіна на нові мита Дональда Трампа.

Ситуація призвела до масового розпродажу акцій та історично рекордного обсягу торгів. Найбільші втрати понесли китайські технологічні компанії – відповідний індекс втратив 17%. Під тиском опинилися і найбільші компанії материкового Китаю, що торгуються в Гонконзі.

Навіть втручання державних фондів не змогло зупинити обвал. Акції всіх 50 компаній Hang Seng China Enterprises подешевшали, а китайські облігації втратили позиції по всьому регіону. Трейдери зазначають зростання спредів за інвестоблігаціями до 40 базисних пунктів.

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Нагадаємо:

Індекс MSCI Asia Pacific, що охоплює акції з 15 розвинених ринків регіону, впав найбільше з 2008 року.

Світові фондові ринки продовжили падіння після того, як Китай запровадив у відповідь мита на імпорт зі США.