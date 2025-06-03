Рада ухвалила закон про створення поштового банку: що він передбачає

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення нового виду банку - банку фінансової інклюзії.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відповідний законопроєкт №13018-д депутати підтримали у другому читанні.

Банк фінансової інклюзії працюватиме на підставі обмеженої банківської ліцензії. Його головним завданням визначається обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до фінансових послуг - громадян України та мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.

Документ визначає на законодавчому рівні терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія" та "банк фінансової інклюзії", а також наділяє Національний банк України повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії.

Також банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 млн євро, а також органам державної влади та місцевого самоврядування.

Про створення такого банку, як мету, говорили в "Укрпошті".

Раніше уряд передав акції PINbank, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".

Нагадаємо:

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає дозвіл на набуття спрощеної банківської ліцензії (банків фінансової інклюзії).