На базі державної "Укрпошти" працюватиме поштовий банк
Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
"Таким чином створюємо поштовий банк. "Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", – сказав очільник уряду.
За його словами, в такий спосіб держава протягом наступних 3-4 років заощадить до 5 млрд гривень.
Читайте також: "Укрпошта" хоче забрати банк Гінера, але ідею підтримують не всі
Нагадаємо:
"Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.
Протягом 1 кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та планує доставляти більш як 90% посилок за 1–2 дні з моменту перетину кордону України.