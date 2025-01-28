На базі державної "Укрпошти" працюватиме поштовий банк

Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Таким чином створюємо поштовий банк. "Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", – сказав очільник уряду.

За його словами, в такий спосіб держава протягом наступних 3-4 років заощадить до 5 млрд гривень.

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Нагадаємо:

"Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.

Протягом 1 кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та планує доставляти більш як 90% посилок за 1–2 дні з моменту перетину кордону України.