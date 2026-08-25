Росіяни атакували два відділення і транспортну базу Укрпошти

Росіяни атакували відділення та точку базування транспорту Укрпошти у Мені на Чернігівщині та відділення в Краматорську на Донеччині.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

У Мені на Чернігівщині росіяни двічі атакували відділення Укрпошти та точку базування транспорту пересувних відділень, які обслуговують сільські населені пункти району, розповів очільник компанії.

"Ніхто з наших колег не постраждав! Стрес був однозначно, але головне — без поранень та жертв", – написав він у Телеграм.

Зараз на місці продовжують працювати ДСНС та наша регіональна команда, яка ліквідовує наслідки й уже розробляє план щодо розміщення працівників та швидкого відкриття відділення на новій локації.

"Усі посилки, які були пошкоджені чи втрачені внаслідок атаки, обов'язково компенсуємо", – пообіцяв Смілянський.

Також було уражено відділення в Краматорську. "Але ми завчасно його зачинили, тож ані працівники, ані клієнти не постраждали. Починаємо ремонт та відновлення відділення", – розповів він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

У лютому повідомлялося, що від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.