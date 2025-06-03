Рада приняла закон о создании почтового банка: что он предусматривает

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает создание нового вида банка - банка финансовой инклюзии.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Соответствующий законопроект №13018-д депутаты поддержали во втором чтении.

Банк финансовой инклюзии будет работать на основании ограниченной банковской лицензии. Его главной задачей определяется обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к финансовым услугам - граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения.

Документ определяет на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия" и "банк финансовой инклюзии", а также наделяет Национальный банк Украины полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии.

Также банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 млн евро, а также органам государственной власти и местного самоуправления.

О создании такого банка, как цели, говорили в "Укрпочте".

Ранее правительство передало акции PINbank, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Министерство развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпочте".

Напомним:

Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает разрешение на приобретение упрощенной банковской лицензии (банков финансовой инклюзии).