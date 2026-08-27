Укрпошта створила нову службу: обіцяє пришвидшити доставку

Укрпошта створила власну службу авіабезпеки, яка буде ще в Україні виявляти небезпечні та заборонені вкладення, які можуть стати причиною затримки цілої партії міжнародних відправлень.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, а також Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Це дозволить пришвидшити весь процес — від обробки посилки на терміналі до її передачі митниці, говориться у повідомленні.

Укрпошта використовує 159 авіамаршрутів та здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами й територіями світу. Основні поштові потоки проходять через авіахаби в Лондоні, Франкфурті, Варшаві, Ризі та Кишиневі, резервні — через Прагу, Амстердам, Бухарест і Братиславу.

Оператор обробляє і випускає за кордон понад 90% посилок протягом максимум 24 годин.

"Не секрет, що, попри гарне ставлення до України, країни-партнери обережно ставляться до нашого експорту, щоб раптом з України не потрапили зброя, заборонені речовини або вибухонебезпечні предмети, які можуть поставити під загрозу життя пілотів", – розповів Смілянський.

За його словами, "дуже прикро, коли через питання до 1–5 посилок в аеропорту чи на кордоні зупиняється ціла 20-тонна фура, а тисячі посилок затримуються на 1–2 дні через перевірку на небезпечні вантажі".

Тим більге, що для українського підприємця така затримка — не просто логістична проблема. Від строків доставки залежать відносини з покупцем, рейтинг продавця на маркетплейсі, повторні замовлення та конкурентоспроможність українських товарів за кордоном.

"Тож тепер власна служба авіабезпеки дбатиме про те, щоб таких випадків було якомога менше, а наші партнери почувалися впевнено", – зазначив Смілянський.

Фахівці вже пройшли навчання під керівництвом експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Навчання охоплювало міжнародні методики формування ризик-профілів та виявлення небезпечних і заборонених вкладень.Цю систему Укрпошта розвиває у співпраці з Державною митною службою України.

Також Смілянський зазначає, що Укрпошта продовжить інвестувати у спеціалізоване обладнання, зокрема сучасні рентген-системи, високоякісні рентгенотелевізійні інтроскопи тощо на автоматизованих сортувальних хабах. І плануєвикористовувати AI для аналізу ризик-профілів та інших видів контролю.

Наша мета проста: щоб контроль безпеки відправлень був жорстким, але наші клієнти його не помічали й були задоволені швидкими термінами міжнародної доставки.

Нагадаємо:

Із 24 липня США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень, Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси – клієнтам не довелося вручну розраховувати нові митні ставки.

Раніше гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив польська митниця блокує автівки "Укрпошти", у зв'язку з чим компанія змінила логістику і користується альтернативними шляхами – через інші країни.

"Укрпошта" повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.