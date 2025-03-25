Рада підтримала запровадження спрощеної банківської ліцензії: таку хоче Укрпошта

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає дозвіл на набуття спрощеної банківської ліцензії (банків фінансової інклюзії).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №13018 створює правові умови для створення банків фінансової інклюзії, метою діяльності яких буде забезпечення належного доступу до фінансових послуг у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Про створення такого банку, як мету говорили в "Укрпошті". Закон, у разі прийняття, дозволить іншим компаніям створювати свої фінустанови за такою ж схемою.

Раніше уряд передав акції PINbank, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".

Нагадаємо:

Створення поштового банку шляхом передачі державній "Укрпошті" контрольного пакета акцій PINbank потребуватиме отримання дозволу від Національного банку України.

Дивіться також: Укрпошта перетвориться на банк. Навіщо це й звідки візьмуться гроші?

"Укрпошта" хоче забрати банк Гінера, але ідею підтримують не всі