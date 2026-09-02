Внутрішні поштомати Укрпошти відтепер доступні в усіх регіонах України, крім Херсона
Укрпошта розширила мережу комірок швидкої видачі до всіх регіонів України, тимчасово крім тимчасово Херсона.
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Тепер наші жовті внутрішні поштомати можна побачити в усіх (крім поки що Херсона) регіонах України в найбільш завантажених відділеннях. Ми вже встановили понад 500 штук, але, враховуючи популярність, докуповуємо й будемо встановлювати ще", – зазначив Смілянський.
Він також нагадав, що жодних доплат за користування поштоматом немає. У ньому можуть бути розміщені всі оплачені посилки.
Смілянський додав, що встановлення вуличних поштоматів "вже в процесі". Він нагадав, що для встановлення поштомату поруч з ОСББ, потрібно заповнити заявку.
Класичний зовнішній поштомат – це автономна точка у житловому кварталі чи біля ТРЦ, яка зазвичай доступна цілодобово. Комірки швидкої видачі працюють виключно всередині відділень, тому їхній графік прив'язаний до годин роботи конкретної філії.
Нагадаємо:
На кінець липня Укрпошта встановила комірки швидкої видачі у 15 областях України: 376 із запланованих 600 комірок. Мета такого рішення – розвантажити операторів і ліквідувати черги за рахунок самообслуговування саме у відділеннях.