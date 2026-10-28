ЄС тисне на союзників із G7 через наближення кризи фінансування України – FT

Українська правда

Брюссель тисне на партнерів із "Групи семи" (G7), вимагаючи надати фінансування для України на наступний рік, аби покрити бюджетний дефіцит у 70 мільярдів євро на тлі скорочення допомоги від країн з-поза меж блоку.

Джерело: Financial Times із посиланням на оцінки Європейської комісії та дипломатів

Деталі: Україна прогнозує дефіцит фінансування обсягом 70 млрд євро в 2027 році, що підтверджує і Єврокомісія. Ця сума враховує військові витрати після надходження останнього озброєння, виділеного за часів президентства Джо Байдена. Наразі президент США Дональд Трамп припинив будь-яке пряме фінансування України.

Дослівно: "Згідно з прогнозом Європейської комісії, союзники України, які не входять до ЄС, наразі пообіцяли виділити лише 4 млрд євро на наступний рік, що значно менше за 19 млрд євро у 2026 році. Як випливає з аналізу, держави G7 – США, Велика Британія, Канада та Японія – сукупно планують надати усього 1 млрд євро".

Деталі: ЄС розпочав екстрене планування з пошуку додаткових коштів для підтримання фінансової стабільності України у 2027 році – на випадок, якщо партнери по НАТО та G7 не збільшать обсягів допомоги. Посадовці Єврокомісії вивчають різні механізми, зокрема спільний випуск боргових зобов'язань, який винесуть на обговорення під час саміту наприкінці листопада.

Паралельно Брюссель веде активні двосторонні переговори з Лондоном, Оттавою та іншими столицями. Європейські посадовці очікують оприлюднення бюджетів Великої Британії та Канади на 2027 рік, де розраховують побачити нові фінансові зобов'язання з підтримки України.

Водночас у Брюсселі відкидають можливість самостійно покрити бюджетний дефіцит, що виникає через пасивність інших союзників. Речник Єврокомісії повідомив, що на ЄС та його держави-члени припадає 80% обіцяної допомоги Україні на 2027 рік.

"Європа не може самостійно задовольнити фінансові потреби України... Міжнародні партнери також повинні долучитися, зокрема й союзники по НАТО", – наголосив він.

Позиція партнерів за межами ЄС наразі залишається невизначеною. Речник Міністерства фінансів Канади зазначив, що Оттава взяла на себе зобов'язання щодо допомоги Україні на загальну суму 27 млрд канадських доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Я не робитиму припущень щодо того, що може, а що не може увійти до бюджету наступного тижня", – сказав він.

У Міністерстві закордонних справ Японії не погодилися з висновками Єврокомісії, наголосивши, що уряд "не може робити жодних остаточних заяв щодо можливості майбутньої фінансової підтримки України".

"Однак Японія розглядає варіанти задоволення фінансових потреб України з огляду на подальший розвиток подій... зокрема й під час консультацій між державами-членами G7", – заявив речник японського МЗС.

Окрім бюджетного дефіциту, союзники фіксують прогалину й у військовій допомозі. За оцінками Єврокомісії, 32 державам НАТО бракує 13 млрд євро до виконання цьогорічної обіцянки надати Києву 70 млрд євро оборонної підтримки.