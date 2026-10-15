Українцям, які здають житло в оренду, знизили податки

У законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок 150 євро міжнародних посилок (№16051-1) врахували правку, яка зменшує ставку ПДФО для орендодавців житла.

Це відбулося на засіданні парламенту в четвер близько 11:15 за Києвом.

За врахування правки до законопроєкту проголосували 255 нардепів. Пізніше законопроєкт ухвалили в цілому.

Згідно з нею, ПДФО для тих, хто здає в оренду житло, знижують з 18% до 5%. Військовий збір у розмірі 5% залишається – тобто податкова ставка становитиме 10% змість 23%

Згідно з позицією авторів правки, ця зміна має створити більше можливостей для виходу ринку нерухомості з тіні, де він перебуває майже повністю.

Податковий комітет Ради спершу відхиляв цю правку, але після консультацій з міністром фінансів погодився, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що медіанна вартість оренди приватних будинків у Київській області з червня 2022 року до червня 2026 року зросла з 30 тис. грн до 111 тис. грн, або майже у 3,7 раза.