Рада відкрила Зеленському шлях до підписання закону про "податок на OLX"

Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підпишуть після 4 місяців простою

Верховна рада ухвалила законопроєкт №16051-1 про зміни до оподаткування міжнародних посилок до 150 євро з правкою, яка повертає посилений фінмоніторинг топпосадовців.

Це відбулося на засіданні парламенту в четвер.

Довідка. В Україні діє посилений фінмоніторинг для політично значущих осіб (politically exposed person або PEP), їхніх близьких родичів та бізнес-партнерів.

Статус PEP – довічний. Посилений фінмоніторинг діє впродовж перебування особи на топпосаді та 1 рік після її звільнення. Проте банки та інші фінустанови можуть продовжувати посилено перевіряти PEPа, якщо вважатимуть, що він залишається ризиковим.

Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, відомий як "податок на OLX", Верховна Рада ухвалила 9 червня.

Водночас туди потрапила правка, яка запроваджувала покарання для банків, які вирішать продовжувати посилену перевірку операцій PEP після 12 місяців з моменту звільнення з топпосади.

Крім того, банкам, аби отримати змогу довічно застосовувати посилений фінмоніторинг до PEPів, потрібно було б надавати обґрунтоване документальне підтвердження "неприйнятно високого рівня ризику" такої особи.

Інша частина правки пропонує зарахувати до числа PEPів керівників державних банків – саме на фінмоніторинг там особливо скаржаться PEPи.

У зв'язку з цими правками, які викликали занепокоєння європейських партнерів, президент Володимир Зеленський не підписував відповідний законопроєкт.

Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ є умовою надання бюджетної підтримки та фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Правки, з якими нардепи ухвалили законопроєкт №16051-1, скасовує ці скандальні норми.

Це означає, що Зеленський зможе підписати законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, а після одразу нього – законопроєкт про оподаткування посилок. Тоді норми про PEP залишаться без змін.

Нагадаємо:

У четвер Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №16051-1 про зміни до Податкового кодексу, що скасовують пільгу на оподаткування посилок вартістю до 150 євро.