Україна отримала 50 мільйонів євро на фінансування за програмою "єВідновлення"

Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії: ці кошти спрямують на майже дві тисячі сертифікатів за програмою "єВідновлення".

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

"Понад 2,5 млрд грн надійшли на фінансування житлових сертифікатів за програмою "єВідновлення", – говориться у повідомленні.

Майже дві тисячі українських родин, які втратили житло через російську агресію, зможуть найближчим часом придбати нові оселі, зазначили у відомстві.

"Очікуємо, що вже завтра система забронює кошти за майже 2 тисячами сертифікатів для людей, які мають першочергове право на компенсацію", – говориться у повідомленні.

Фінансування дозволить родинам перейти до придбання нового житла замість зруйнованого.

Першочергове право на бронювання коштів мають учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів війни та захисників України, мобілізовані, яким не надано статусу учасника бойових дій. А також – люди з інвалідністю I та II груп та багатодітні сім'ї.

Фінансування надійшло в межах першого траншу обсягом 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. Загалом цього року в межах проєкту HOME "Компенсація за знищене житло" залучено 100 млн євро.

Про це фінансування Україна домовилася з міжнародними партнерами під час URC-2026 у Гданську.

Раніше в межах проєкту HOME Україна вже залучила 200 млн євро від Банку розвитку Ради Європи. За ці кошти профінансували понад 6 тисяч житлових сертифікатів, зазначили у міністерстві.

Від початку роботи програми "єВідновлення" компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали понад 273 тисячі родин на загальну суму 160,9 млрд грн.

Понад 33 тисячі українських родин уже придбали нове житло за житловими сертифікатами, повідомили у міністерстві.

Нагадаємо:

Уряд вніс зміни до постанови щодо надання субвенції місцевим бюджетам у 2026 році, що дозволяє швидше забезпечувати житлом людей, які вимушено залишили свої домівки.

Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.

Раніше перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній земельній ділянці в межах державної програми компенсацій за зруйноване житло єВідновлення та готують об'єкти до прийняття в експлуатацію.

Раніше повідомлялося, що ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть скористатися державною програмою "єОселя" за пільговою ставкою 3% річних – раніше для цієї категорії позичальників вона становила 7%.

Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму "єВідновлення" із програмою доступної іпотеки "єОселя" – ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою "єОселя".