Путін відстрочив обов'язкові розрахунки за газ через Газпромбанк до липня

Іноземні покупці російського газу зможуть довше оплачувати постачання через будь-який банк РФ, а не лише через Газпромбанк, який потрапив під санкції США в листопаді 2024 року.

Про це пише "Інтерфакс".

Спочатку відстрочка для організації розрахунків із Газпромбанком мала завершитися 1 квітня. Однак новий документ продовжив цей термін до кінця другого кварталу — до 1 липня.

Ще у грудні Путін дозволив тимчасово використовувати для оплати газу будь-які російські банки, а не тільки Газпромбанк. Але цей механізм діяв лише до кінця першого кварталу. Новий указ фактично продовжив цю схему ще на три місяці.

Нагадаємо:

Сполучені Штати погодилися продовжити виняток із санкцій, що дозволить Туреччині й надалі купувати російський природний газ.

США надали виняток із санкцій, накладених на "Газпромбанк", для оплати російського газу Угорщиною та Туреччиною.

Лідер Кремля Путін підписав указ, згідно з яким, розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до одного певного банку - "Газпромбанку".

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.