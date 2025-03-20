США дозволили Туреччині платити за російський газ, продовживши виняток для Газпромбанку

Сполучені Штати погодилися продовжити виняток із санкцій, що дозволить Туреччині й надалі купувати російський природний газ.

Про це пише Bloomberg.

Термін дії попереднього дозволу спливав 20 березня, але його продовжили ще на три місяці, повідомив виданню турецький чиновник, обізнаний із ситуацією.

За підрахунками Bloomberg, минулого року понад 45% газу, що імпортувала Туреччина, надходило з Росії. Ці постачання відіграли ключову роль під час холодної зими й залишатимуться важливими влітку, оскільки прогнозується скорочення виробництва гідроенергії.

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек обговорив це питання зі своїм американським колегою Скоттом Бессентом під час телефонної розмови.

У листопаді Вашингтон запровадив санкції проти Газпромбанку, який є ключовим для розрахунків за енергоносії. Водночас винятки отримали Туреччина та Угорщина.

Нагадаємо:

США надали виняток із санкцій, накладених на "Газпромбанк", для оплати російського газу Угорщиною та Туреччиною.

Лідер Кремля Путін підписав указ, згідно з яким, розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до одного певного банку - "Газпромбанку".

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.