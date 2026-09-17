Низькі запаси газу в Європі посилюють популярність ультраправих

Затримка в поповненні запасів природного газу в Європі, у поєднанні з майже рекордними цінами на дизельне паливо та інші нафтопродукти, посилила тиск на уряди, які намагаються стримати невдоволення населення та зростання популярності ультраправих сил.

Про це повідомляє Reuters.

Проблема особливо гостра в найбільшій економіці Європи – Німеччині, де минулого тижня партія "Альтернатива для Німеччини" (AdF) перемогла на виборах в одній з федеральних земель, висунувши програму, що передбачає укладення миру з Москвою та відновлення контрактів на постачання дешевого російського газу.

Подальший злет AdF на виборах у федеральних землях цього посилить тиск на консервативного канцлера Фрідріха Мерца, який зараз зважує варіанти вжиття дорогих заходів для зниження цін на паливо.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, європейські газосховища, покликані слугувати буфером проти шоків у постачанні та цінах у зимові місяці пікового попиту, заповнені на 69 %, що нижче за середній показник 85 % для цієї пори року за останні п'ять років.

Німеччина та Нідерланди, на які разом припадає 35 % сховищ ЄС, значно відстають у цьому питанні, оскільки високі ціни на енергоносії, спричинені перебоями у постачанні через американо-ізраїльську війну проти Ірану, стримують приватні компанії від закупівель, а уряди – від забезпечення виконання національних цільових показників щодо заповнення сховищ.

У порівнянні з енергетичним ціновим шоком, що стався приблизно в той час, коли Росія розпочала вторгнення в Україну у 2022 році, що змусило Європу відмовитися від російського газу та запровадити політику щодо цільових показників запасів газу на піковий зимовий опалювальний сезон, нинішня економічна ситуація в деяких аспектах є менш критичною.

Країни диверсифікували свої джерела енергії, а м'якший ринок праці обмежив можливості працівників вимагати підвищення заробітної плати, що сприяє стримуванню інфляції.

Проте уряди все ще сподіваються на м'яку зиму, а Європейський центральний банк минулого тижня підвищив процентні ставки, при цьому політики попередили, що, можливо, доведеться зробити це знову, якщо тиск цін на енергоносії не ослабне.

Нагадаємо:

Німеччина та Об'єднані Арабські Емірати у четвер підпишуть угоди в сферах інвестицій, штучного інтелекту та енергетики на суму в кілька мільярдів доларів у рамках зусиль, спрямованих на активізацію відносин між двома країнами.