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У РФ через санкції вирішили приймати платежі за газ не тільки грошима, а й взаємними боргами

Артур Крижний — 5 грудня, 20:41
У РФ через санкції вирішили приймати платежі за газ не тільки грошима, а й взаємними боргами

Лідер Кремля Путін підписав указ, згідно з яким, розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до одного певного банку - "Газпромбанку".

Про це пише видання Meduza з посиланням на відповідний документ.

Путін вніс зміни до свого ж указу від 31 березня 2022 року, у якому йшлося, що уповноваженим банком для проведення платежів за газ є "Газпромбанк". Він відкривав для іноземних покупців спеціальні рублеві та валютні рахунки типу "К" для розрахунків.

The Bell зазначає, що згідно з указом, тепер зобов'язання з оплати газу можна погасити не тільки грошима, а й шляхом заліку взаємних боргів.

Тепер розрахунки за газ, що поставляються, на рахунки типу "К" не проводяться через Газпромбанк до скасування санкцій проти нього.

У новому указі також ідеться про те, що на відкритий російським постачальником рублевий рахунок допускають зарахування коштів "від третіх осіб" із метою оплати іноземною компанією поставок газу.

Нагадаємо:

2022 року Сполучені Штати ввели новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включали близько 2600 візових обмежень для російських і білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників "Газпромбанку".

Екс-глава МЗС України Дмитро Кулеба у червні 2022 року закликав партнерів відключити від SWIFT російський "Газпромбанк".

Російський "Газпромбанк" з 27 січня 2023 р. припинив транскордонні перекази у доларах США.

США ввели санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.

Туреччина веде переговори зі США щодо пом'якшення режиму санкцій, що дозволить країні продовжувати використовувати російський "Газпромбанк" для оплати імпорту природного газу РФ.

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