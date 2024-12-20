США дозволили Угорщині та Туреччині платити за газ через Газпромбанк: виняток із санкцій

США надали виняток із санкцій, накладених на "Газпромбанк", для оплати російського газу Угорщиною та Туреччиною.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та пише Reuters.

"Сьогодні вони зробили виняток для платежів за газ, пов'язаних із Газпромбанком, що є гарною новиною. Але ми розробили рішення разом із нашими регіональними союзниками – альтернативний спосіб оплати, який не порушує санкцій, але дозволяє здійснювати платежі за газ", – зазначив Сійярто.

За його словами, останні санкції проти РФ можуть негативно вплинути на деяких союзників США.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що Туреччина також домовилася про звільнення своїх платежів за російський газ від санкцій, введених США проти Газпромбанку.

Нагадаємо:

ЄС тисне на США, щоб ті вивчили шляхи пом'якшення американських санкцій проти російського "Газпромбанку", фінансової установи, яка є ключовою для забезпечення постачання російського природного газу до блоку.

Лідер Кремля Путін підписав указ, згідно з яким, розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до одного певного банку - "Газпромбанку".

Європейські країни, які досі закуповують російський газ, намагаються знайти спосіб оплачувати поставки після 20 грудня, не порушуючи нових санкцій США.

Туреччина веде переговори зі США щодо пом'якшення режиму санкцій, що дозволить країні продовжувати використовувати російський "Газпромбанк" для оплати імпорту природного газу РФ.

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.