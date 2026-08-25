САП просить взяти голову "Сенс банку" під варту із заставою 150 мільйонів

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить взяти голову правління державного "Сенс банку" Олексія Ступака під варту з альтернативою внесення 150 млн грн застави.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна" із засідання Вищого антикорупційного суду 25 серпня.

Прокурор заявив про високі ризики, яким, на думку сторони обвинувачення, не можна запобігти м'якшим запобіжним заходом. Він, зокрема, послався на ймовірне використання державного банку в приватних інтересах групи осіб та ігнорування вимог фінансового моніторингу.

Суму застави прокурор пояснив майновим станом Ступака. За даними обвинувачення, його активи перевищують 150 млн грн, тому менша застава не була б достатнім запобіжником.

Ступак фігурує в операції НАБУ та САП "Форест Гамп". Слідство перевіряє легалізацію 150 млн грн, внесених як заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

За оприлюдненими матеріалами слідства, безпосередньо з рахунків у "Сенс банку" до ВАКС надійшло 50 млн грн: 46 млн грн від ТОВ "Гіран Констракт" та 4 млн грн від ТОВ "Пелет Сервіс".

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Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Зокрема в цій схемі фігурували голова наглядової ради "Сенс Банку" Микола Гладишенко та голова правління "Сенс Банку" Олег Ступак.

Гроші для застави за Галущенка (150 млн грн), за версією слідства, "відмивалися" саме через "Сенс Банк".

20 серпня НБУ визнав голову наглядової ради "Сенс Банку" Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, та зажадав припинити його повноваження.

21 серпні Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити Гладишенка від посади голови наглядової ради банку та призначив ще одного члена наглядової ради – представника держави.