Американські акції падають на тлі найбільшого за чотири роки падіння довіри споживачів

Акції на Волл-стріт знизилися у вівторок після публікації даних про споживчу довіру, які виявилися гіршими за прогнози. Це посилило побоювання, що мита, запроваджені Дональдом Трампом, можуть вдарити по американській економіці.

Про це пише Financial Times.

Індекс S&P 500 впав на 0,5%, а Nasdaq Composite – на 1,4%. Попри активні продажі, особливого відновлення ринок не показав.

Після перемоги Трампа на виборах у листопаді фондовий ринок різко зріс на очікуваннях бізнес-орієнтованої політики, і минулої середи S&P 500 досяг історичного максимуму. Однак негативні економічні звіти, включаючи слабкі показники споживчих настроїв і ринку житла, змусили інвесторів переглянути очікування.

За даними Конференційної ради, індекс споживчої довіри в лютому впав на 7 пунктів – до 98,3. Це найбільше зниження з серпня 2021 року, що значно гірше за прогнози Волл-стріт (102,5).

Водночас, звіт показав, що середні 12-місячні інфляційні очікування зросли до 6% з 5,2%.

Нагадаємо:

Американці очікують, що ціни зростатимуть на 3,5% щороку протягом наступних 5–10 років.

Індекс S&P 500 оновив свій максимум відносно рекорду січня на тлі переговорів США та Росії в Саудівській Аравії.