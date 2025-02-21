Американці очікують зростання цін найбільше з 1995 року

Американці очікують, що ціни зростатимуть на 3,5% щороку протягом наступних 5–10 років.

Про це пише Bloomberg.

Це найвищий рівень очікуваної довгострокової інфляції з 1995 року, згідно з лютневим опитуванням Мічиганського університету.

Причиною такого стрибка стали побоювання щодо митної політики Дональда Трампа, яка може підвищити ціни на імпорт.

Водночас понад половина американців очікують зростання безробіття у 2025 році – це максимальний рівень песимізму з 2020 року.

Федеральна резервна система не поспішає знижувати ставки, оскільки інфляція залишається високою.

За останній рік очікування щодо інфляції на найближчі 12 місяців зросли до 4,3%.

Нагадаємо:

У січні рівень інфляції в США зріс до 3%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.