Американские акции падают на фоне крупнейшего за четыре года разочарования потребителей

Акции на Уолл-стрит снизились во вторник после публикации данных о потребительском доверии, которые оказались хуже прогнозов. Это усилило опасения, что пошлины, введенные Дональдом Трампом, могут ударить по американской экономике.

Об этом пишет Financial Times.

Индекс S&P 500 упал на 0,5%, а Nasdaq Composite - на 1,4%. Несмотря на активные продажи, особого восстановления рынок не показал.

После победы Трампа на выборах в ноябре фондовый рынок резко вырос на ожиданиях бизнес-ориентированной политики, и в прошлую среду S&P 500 достиг исторического максимума. Однако негативные экономические отчеты, включая слабые показатели потребительских настроений и рынка жилья, заставили инвесторов пересмотреть ожидания.

По данным Конференционного совета, индекс потребительского доверия в феврале упал на 7 пунктов - до 98,3. Это самое большое снижение с августа 2021 года, что значительно хуже прогнозов Уолл-стрит (102,5).

В то же время, отчет показал, что средние 12-месячные инфляционные ожидания выросли до 6% с 5,2%.

Напомним:

Американцы ожидают, что цены будут расти на 3,5% ежегодно в течение следующих 5-10 лет.

Индекс S&P 500 обновил свой максимум относительно рекорда января на фоне переговоров США и России в Саудовской Аравии.