Світові індекси відреагували на перемовини США та РФ в Саудівській Аравії

Індекс S&P 500 оновив свій максимум відносно рекорду січня на тлі переговорів США та Росії в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє агентство Bloombreg.

Так, індекс S&P 500 перевищив попередній рекорд закриття, встановлений минулого місяця, і виріс на 0,1%, Nasdaq 100 — на 0,2%, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,2%.

США та Росія погодилися продовжити переговори щодо врегулювання війни в Україні та співпраці у міжнародних питаннях, але дату зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна не призначили, пише агентство.

"S&P 500 готується оновити свій історичний максимум із січня, оскільки перспектива завершення війни в Україні може стати реальністю", — зазначив Метт Мейлі з Miller Tabak + Co. "Як завжди, для підтвердження нового етапу зростання ринку потрібно, щоб прорив вище попередніх максимумів був значним".

Дохідність 10-річних держоблігацій США зросла на п’ять базисних пунктів — до 4,52%. Індекс Bloomberg Dollar Spot піднявся на 0,2%. Ціна на нафту West Texas Intermediate зросла на 1% і склала $71,42 за барель.

Глобальні акції стали найпопулярнішим класом активів серед інвесторів, які демонструють найбільшу за 15 років готовність до ризику, згідно з опитуванням Bank of America Corp.

"Інвестори роблять ставку на акції, скорочуючи все інше", — написав у своїй записці стратег Майкл Хартнетт.

Оптимізм підтримується очікуваннями високого економічного зростання та зниження процентних ставок у США цього року. Приблизно 89% опитаних вважають, що американські акції переоцінені — це найвищий показник з квітня 2001 року.

Нагадаємо:

18 лютого у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, під час них сторони планували обговорити економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".

Російську сторону представляли глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Президент Володимир Зеленський напередодні наголосив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. За повідомленням російської сторони, Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа.