Новини 7 серпня: мита США сягнули найвищого рівня за століття, міжнародні резерви України скоротились

Про що говорили сьогодні?

Про мита США. Митна система Дональда Трампа набула чинності о 12:01 ночі у Вашингтоні в четвер, підвищивши мита до найвищого рівня за століття, оскільки президент США розпочав нову еру торгової суперечки.

Про компанії. Львівські депутати звернулися до голови Ради міністрів Республіки Польща Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом польською компанією сміттєпереробного заводу у Львові.

Про МВФ. Формат чинної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) вже не повністю відповідає потребам України, оскільки значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові, а війна триває.

Президент Володимир Зеленський та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва обговорили нову програму фінансової допомоги.

Про корупцію. Близько 20% нормативно-правових актів Кабінету міністрів України можуть містити корупційні ризики, адже ухвалюючи їх уряд не врахував рекомендацій антикорупційної експертизи.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви станом на 1 серпня 2025 року становили 43 млрд дол. США. У липні вони зменшилися на 4,5%.

