Львів закликав Туска втрутитись: польська компанія зриває будівництво заводу

Львівські депутати звернулися до голови Ради міністрів Республіки Польща Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом польською компанією сміттєпереробного заводу у Львові.

Про це повідомляється на сайті Львівської міськради.

Йдеться про польську компанію Control Process, яка у 2021 році виграла міжнародний тендер на будівництво заводу й отримала 29 мільйонів євро з міського бюджету.

У зверненні депутатів також зазначається, що Control Process не дотримується умов контракту та зриває графіки будівництва.

Львів вже неодноразово йшло назустріч підряднику, продовжуючи терміни робіт. 4 жовтня 2025 року завершиться термін виконання самого контракту – до цієї дати польський підрядник зобовʼязаний завершити всі пуско-налагоджувальні роботи і ввести обʼєкт в експлуатацію.

"Проте на сьогодні вже очевидно, що цього не станеться", - йдеться в повідомленні.

"Ми закликаємо польського прем’єра втрутитися в ситуацію в межах національного законодавства. Львів готовий до співпраці і очікує, що компанія Control Process S.A. виконає свої зобов’язання", — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він підкреслив, що проблема стосується не лише ділових відносин, а й іміджу Польщі загалом.

"На місці будівництва заводу поруч з українським майоріє біло-червоний прапор Республіки Польща. Тому йдеться не тільки про контракт, а й про ділову репутацію держави", – сказав він.

Депутати закликають польського прем’єра в межах своєї компетенції відреагувати на ситуацію та вплинути на підрядника.

Нагадаємо:

Загальна вартість контракту становить понад 40 мільйонів євро, вона частково профінансована кредитом ЄБРР.

Сміттєпереробний завод розташовуватиметься на північно-східній околиці Львова (вулиця Пластова, 13)