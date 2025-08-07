Новости 7 августа: пошлины США достигли самого высокого уровня за столетие, международные резервы Украины сократились

О чем говорили сегодня?

О пошлинах США. Таможенная система Дональда Трампа вступила в силу в 12:01 ночи в Вашингтоне в четверг, повысив пошлины до самого высокого уровня за столетие, поскольку президент США начал новую эру торгового спора.

О компаниях. Львовские депутаты обратились к председателю Совета министров Республики Польша Дональду Туску из-за критической ситуации со строительством польской компанией мусороперерабатывающего завода во Львове.

О МВФ. Формат действующей программы с Международным валютным фондом (МВФ) уже не полностью соответствует потребностям Украины, поскольку значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении, а война продолжается.

Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обсудили новую программу финансовой помощи.

О коррупции. Около 20% нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины могут содержать коррупционные риски, ведь принимая их правительство не учло рекомендаций антикоррупционной экспертизы.

О международных резервах. Международные резервы по состоянию на 1 августа 2025 года составляли 43 млрд долл. США. В июле они уменьшились на 4,5%.

Эксклюзивы ЭП.

Приехали. Почему российский автопром оказался в глубоком кризисе и при чем здесь Китай

Из-за западных санкций российские автопроизводители оказались в кризисе, а местный рынок завоевал китайский автопром. Есть ли у россиян шанс на сохранение своего производства и что с ним будет дальше?