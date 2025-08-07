Зеленський обговорив з директоркою МВФ нову програму фіндопомоги

Президент Володимир Зеленський та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва обговорили нову програму фінансової допомоги.

Про це повідомив Зеленський у Телеграм.

"Обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців і зараз, і в післявоєнний час. Ми готові швидко робити всі необхідні кроки. Уряд уже працює над цим", - написав Зеленський.

За його словами, також говорили про додаткове фінансування для українських воїнів: розглядаються різні варіанти.

"Важливо було почути, що МВФ бачить: попри війну Україна виконує всі зобовʼязання та впроваджує реформи", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

Голова Національного банку України Андрій Пишний вважає, що формат чинної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) вже не повністю відповідає потребам України, оскільки значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові, а війна триває.