НБУ: Чинна програма з МВФ вже не відповідає потребам України

Формат чинної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) вже не повністю відповідає потребам України, оскільки значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові, а війна триває.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю РБК-Україна.

"Національний банк долучений до цих перемовин, ми знаходимося в середині цього процесу. І зараз відбувається формування позиційної рамки та напрямів нової програми, яка може прийти на заміну тієї, що є наразі", - зазначив Пишний.

За його словами, поточна програма з МВФ завершується у 2027 році, проте дії росіян не свідчать про бажання завершити війну, а Україна дедалі частіше піддається обстрілам.

При цьому нинішня програма є успішною як для України, так і для Фонду: вісім успішних переглядів програми в умовах повномасштабної війни свідчать про ефективну співпрацю.

Він також додав, що наразі немає підстав для перегляду базових припущень у сценаріях щодо співпраці з МВФ. Але Україна має забезпечити виконання всіх зобов’язань у межах домовленостей з ЄС та МВФ.

Пишний нагадав, що в програмі з МВФ чітко визначена потреба за двома сценаріями: за базовим - 153 млрд дол. США, за негативним - 165 млрд дол. США упродовж чотирирічного періоду програми.

